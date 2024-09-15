Kahramanmaraş'ta Geleneksel Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Kahramanmaraş'ta Önemli Bir Geleneksel Buluşma

Onikişubat ilçesinde düzenlenen Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası, Güreş Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Bu yılki etkinliğe, Türkiye'nin 28 farklı ilinden 553 güreşçi katılım sağladı.

Açılışta Duygusal vurgular

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, açılış konuşmasında güreşin, Türk milletinin tarihi ve kültürel kimliğini temsil ettiğini dile getirdi. Toptaş, “Kahramanmaraş, güreş sporunda birçok başarıya imza atmıştır. Burada, güreşe gönül veren birçok pehlivan yetişmiştir. Merhum milli güreşçimiz Bekir Böke başta olmak üzere tüm katılımcılar, Türk sporuna önemli katkılarda bulundular,” dedi.

Katılım Rekoru Kırıldı

Federasyonun Asbaşkanı Şahin Hopur, 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan bu şampiyonanın tarihi bir katılımla gerçekleştiğini belirtti. “Bu etkinliğimizde, köy meydanlarında güreşen gençlerimiz de yer aldı. Sonuçlar ne olursa olsun, Türk güreşi için büyük bir kazanım elde ettik,” ifadesini kullandı.

Güreş Şehri Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın güreş kenti olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrasında güreş faaliyetlerinin yeniden hareketlendiğini dile getirdi.

Dereceye Giren Sporcular

Şampiyonada başpehlivanlık unvanını Muhammet Enes Bandırma kazanırken, onu İsa Gönen ve Adem Uzun takip etti. Dereceye giren sporcular, ödül töreninde ödüllerini aldı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe Kahramanmaraş Vali Vekili İbrahim Şenkon, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba Güreşi Asbaşkanı Mehmet Emin Bay ile pek çok davetli katılım sağladı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.