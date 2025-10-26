Kahramanmaraş'ta Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası: Türkiye Zirvede

Kahramanmaraş'ta ilk Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası tamamlandı

Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası sona erdi. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 16 ülkeden 107 sporcu katıldı.

Şampiyonluklar, madalya tablosu ve takım sıralaması

Başpehlivanlık müsabakasında Feyzullah Aktürk, İranlı Mostafa Masoud Najafi Kalatehi'yi mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Takım klasmanında ise Türkiye 90 puanla ilk sırayı alırken, İran 47 puan ile ikinci, Azerbaycan 46 puan ile üçüncü oldu.

Karakucak Milli Takımı, organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayarak genel sıralamada zirveye çıktı.

Altın madalyayı kazanan sporcular

Şampiyonada kendi kategorilerinde dünya birincisi olan sporcular şunlar oldu: 55 kg - Halil Gökeniz, 60 kg - Emircan Çolak, 65 kg - Hamza Zopalı, 70 kg - Haydar Yavuz, 75 kg - Muhsin Barbak, 80 kg - Ömer Faruk Çayır, 85 kg - Coşkun Keleş, 90 kg - Osman Göçen.

Ev sahibi temsilcilerin değerlendirmesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, organizasyonun Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinin önemine değindi. Görgel, sözlerinde organizasyonun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulduğunu, belediye olarak şampiyonaya en iyi şekilde destek olmaya çalıştıklarını ve Türkiye'nin takım halinde şampiyon olmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Görgel, müsabakalara katılan tüm güreşçileri tebrik etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başpehlivanlık unvanını kazanan Feyzullah Aktürk ise kemeri kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

