Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası: Fatih Atlı ve İbrahim Ay Şampiyon

Kahramanmaraş’ta Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası tamamlandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda sona erdi. Büyükler, gençler, yıldızlar ve köy güreşleri kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya toplam 26 ilden 480 sporcu katıldı.

Organizasyon ve katılım

Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapıldı. Etkinlikte farklı yaş ve kategorilerde zorlu müsabakalar izlendi.

Finaller ve başpehlivanlar

Final müsabakasında Fatih Atlı, rakibi Serhat Göçmez'i mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Köy güreşleri finalinde ise Engizek Mahallesi'nden İbrahim Ay, Bertiz Mahallesi'nden Abdülhamit Boyalı'yı yenerek başpehlivan unvanını kazandı ve altın kemeri taktı.

Tören ve takım sıralaması

Başpehlivanlara altın kemer ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur tarafından verildi.

Takım sıralamasında ise Kahramanmaraş birinci, Tokat ikinci ve Mersin üçüncü oldu.

