Kanada, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 4x100 Bayrak Yarışında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

2024 Paris Olimpiyatları'nda atletizm erkekler 4x100 bayrak yarışı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Stade de France'da gerçekleştirilen finalde, Kanada takımı, 37.50 saniyelik zamanı ile altın madalyayı kazandı.

Güney Afrika Tarih Yazdı

Yarışta Güney Afrika, 37.57 saniyelik derecesi ile gümüş madalyayı elde etti. Bu sonuç, aynı zamanda bir Afrika rekoru olarak kayıtlara geçti.

Büyük Britanya Podyumda

Büyük Britanya, 37.61 saniyede tamamladığı yarışla bronz madalya ile sıralamayı kapattı. Olimpiyat sahnesinde böyle bir başarı gösteren ekipler, sporun birleştiği bu önemli etkinlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.