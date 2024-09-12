Kapadokya'da Eleme Koşusu: Salomon Cappadocia Ultra Trail

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de Elit Sporcular Yarışacak

19-20 Ekim tarihlerinde, Kapadokya'da yapılacak olan Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışlarının rekabetini artıracak elit sporcular katılacak. Argeus Travel & Events'in kurucu ortağı Aydın Ayhan Güney, etkinliğin eşsiz yönlerini vurguladı.

Kapadokya’nın Eşsiz Güzellikleri

Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine verdiği demeçte, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in, Türkiye'deki en eski organizasyonlardan biri olduğunu belirtti. Güney, "Kapadokya'nın doğal güzellikleri, bu organizasyonu diğer patika yarışlarından ayırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu muhteşem coğrafyada yapılan bu yarışın dünyada benzeri yok" şeklinde konuştu.

Dünyanın En Güzel Parkuruna Sahip

Güney, parkur hakkında da şunları ekledi: "Dünyanın en güzel parkuruna sahibiz. Patika koşuları genellikle orman ve dağlarda yapılırken, bu yarış vadi ve köylerden geçiyor. Yarış parkuru zorlu olmasa da, engebeli yollar koşucular üzerinde bir zorluk yaratıyor. Önceki yarışmacılar, bu doğal güzellikleri izlerken koşamadıklarını söylüyorlar."

Spor Turizminin Gelişimi

Türkiye'nin spor turizmi alanında kendini geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Güney, "Yıllardır spor turizmini konuşuyoruz. Kültür ve deniz turizminde önemli bir ülkeyiz. Spor turizminde de benzer bir başarıya ulaşmalıyız. Bu tür organizasyonlar, bölgelere büyük katkılar sağlıyor ve sosyal medya sayesinde dünya çapında tanıtım yapıyor," ifadelerini kullandı.

Katılımcı Sayısında Artış

Etkinliğe olan ilgiden memnun olduğunu söyleyen Güney, "Maksimum 3000 sporcu kabul etmek istiyoruz. Önemli olan, organizasyona katılan elit sporcuların sayısını artırmak. Son dört yılda bunun üstesinden gelmeyi başardık," diye belirtti. Güney, son on yılda sporcu sayısında da olumlu gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Destek ve İşbirliği

Güney, Türkiye'deki amatör branşlardaki organizasyonların oldukça iyi olduğunu belirtirken, özel sektörden gelen desteklerin yanı sıra devletin de desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti: "Yarışma organizasyonları büyüdükçe, organizatörlerin yükü artıyor ve büyük yardımlar gerekli hale geliyor. Spor Toto gibi kurumların destek vermesi gerekiyor."

Kapadokya'da 18-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek "Salomon Cappacodia Ultra Trail" maratonu öncesi organizatör Argeus Travel Events Genel Müdürü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kapadokya'da 18-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek "Salomon Cappacodia Ultra Trail" maratonu öncesi organizatör Argeus Travel Events Genel Müdürü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.