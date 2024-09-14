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Kapadokya'da Uluslararası Patika Koşusu

80 ülkeden koşucular, Kapadokya'nın benzersiz doğasında buluşacak. Salomon Cappadocia Ultra Trail, önemli bir spor organizasyonu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:17
Kapadokya'da Uluslararası Patika Koşusu

Kapadokya'da Uluslararası Patika Koşusu

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu organizasyon hakkında konuştu:

"Bu organizasyon, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı yarışlarından bir tanesi."

Kapadokya'nın Güzellikleri ve Koşu Deneyimi

19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, Kapadokya'nın eşsiz doğasıyla birleşerek benzersiz bir deneyim sunacak. Atilla Kuduoğlu, bu yarışmanın Türkiye'deki spor kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Geçmişte böyle bir organizasyonun olmaması, bu yarışmanın önemini artırıyor.

Sporcu Kitlesinin Gelişimi

Atilla Kuduoğlu, sporcu sayısını artırmak için İstanbul'da düzenledikleri antrenmanların yanı sıra Kovid-19 salgınının da etkisiyle doğaya olan ilginin arttığını ifade etti. "Bugün Kapadokya'ya 80 farklı ülkeden sporcu katılıyor. Bu sayede bölgedeki esnafa ekonomik katkı sağlanıyor." dedi.

Kapadokya'nın Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

Kuduoğlu, Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin patika koşuları ile bir araya gelmesinin muazzam bir değer oluşturduğunu dile getirdi. Bu organizasyonun iyi tanıtılması halinde Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla ön plana çıkacağına inandığını söyledi.

Patika Koşusunun Avantajları

Kuduoğlu, patika koşusunun herkesin kolaylıkla yapabileceği bir spor dalı olduğunu belirtti. "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan doğada koşuyor. Bu yarış, spor ve doğa sevgisini gelecek nesillere aktarmak için harika bir fırsat." şeklinde sözlerini tamamladı.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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