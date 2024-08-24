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Kapadokya Rallisi, Nevşehir'de Başladı

Kapadokya Rallisi'nin startı Nevşehir'de verildi. Yarışa katılan sürücüler büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:09
Kapadokya Rallisi, Nevşehir'de Başladı

Kapadokya Rallisi Start Aldı

Nevşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kapadokya Rallisi, görkemli bir törenle start aldı.

Seremoni Yoğun İlgi Gördü

Rallinin başlangıç seremonisi, Kayaşehir bölgesinde gerçekleştirildi. Burada vatandaşlar, sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Rasim Arı: Hayalim Gerçekleşti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı konuşmada, hayalini kurduğu şehirde bu önemli organizasyonu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 3,5 yıl önce Hitit Rallisi'nde ikinci pilotluk yaptığını hatırlatan Arı, "O günden beri, 'Bir gün bu ralliyi Kapadokya'da, Nevşehir'de yapacağım' diyordum. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmenin keyfini yaşıyorum," ifadelerini kullandı.

Başkent Turing Spor Kulübü'nden Açıklamalar

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz, Kapadokya Rallisi'ni "bizim evladımız" olarak nitelendirerek, "Bugün doğan bu ralli, umarım yıllar sonra da güzel anılarla hatırlanır," şeklinde konuştu.

Yarışa katılan sürücüler, verilen start ile birlikte yola çıktı ve büyük bir heyecanla parkuru geçmeye başladı.

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