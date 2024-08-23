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Kapadokya Rallisi Pazar Günü Başlıyor

Kapadokya Rallisi, 25 Ağustos Pazar günü Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Yarış heyecanı tüm Türkiye'yi saracak!

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:58
Kapadokya Rallisi Pazar Günü Başlıyor

Kapadokya Rallisi Pazar Günü Yapılacak

Nevşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve Başkent Turing Spor Kulübü'nün organizasyonu ile düzenlenen Kapadokya Rallisi, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Türkiye'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında bir yarış deneyimi sunacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Açıklamalar

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyede düzenlenen basın toplantısında organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Yarışıcılar için iyi şanslar dileyen Arı, etkinliğin Kapadokya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yapılmasının heyecan verici olduğunu belirtti:

"Şehrimize değer katacak şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. 60 kilometrelik yarış alanı, turlarla yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda parkur oluşturacak. Seyirciler için özel izleme alanları kurulacak. Farklı noktalardan izleyiciler için otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Etkinlik, Pazar günü saat 09.00'da başlayacak ve Kapadokya'nın güzellikleri, tüm Türkiye'ye ve bu spora gönül verenlere keyif verecek."

Gelecek Hedefleri

Başkan Arı, önümüzdeki yıldan itibaren ulusal düzeyde ralli yarışlarına ev sahipliği yapmayı planladıklarını da vurguladı.

Erdem Öksüz Açıklamalarda Bulundu

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz, yaklaşık üç aydır etkinlik için yoğun hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti: "Amacımız Kapadokya Rallisi'nin Anadolu'da örnek teşkil edecek bir etkinlik haline gelmesidir. Etkinliğin sürdürülebilir olması için tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde planlamalar yapıldı. Güzel bir deneyim olacak."

Yarış Koordinatörü Bilgi Verdi

Yarışın koordinatörü Emirhan Uzaktaş, etkinliğin parkuru hakkında katılımcılara bilgi vererek 60 kilometrelik parkurun detaylarını paylaştı. Kapadokya Rallisi, 25 Ağustos Pazar günü tüm heyecanıyla koşulacak.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya...

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya Rallisi", 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyede düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya...

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya Rallisi", 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyede düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya...

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya Rallisi", 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyede düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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