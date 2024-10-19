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Kapadokya Ultra Trail Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kapadokya'da, uluslararası katılımla gerçekleştirilen ultra trail koşusu başladı. Sporcular çeşitli parkurlarda zorlu bir mücadele veriyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:03
Kapadokya Ultra Trail Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kapadokya'da Ultra Trail Koşusu Başladı

Nevşehir'de, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu yıl 11'incisi düzenlenen Kapadokya Ultra Trail Koşusu'na katılmak için bir araya geldi. 73 farklı ülkeden toplam 2 bin 395 sporcu, Ürgüp ilçesinde bulunan başlangıç noktasında start aldı.

Parkurlar ve Mücadele

Sporcular, yarışta üç farklı parkurda mücadele ediyor. 119 kilometre, 63 kilometre ve 38 kilometre olarak belirlenen parkurlar, zorlu doğal güzelliklerin içerisinden geçiyor. 38 kilometrek koşacak olanlar; Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme güzergâhlarından geçerek yarışı tamamlayacaklar.

63 kilometrelik parkuru tercih edenler ise, ek olarak Uçhisar, Çavuşin ve Akdağ’dan geçerek Ürgüp’e dönecekler. En uzun parkurda koşacak olan sporcular ise Karlık, Taşkınpaşa, Cemil ve Mustafapaşa köyleri üzerinden geçerek, başlangıç noktasına ulaşmayı hedefleyecekler.

Kapadokya'nın Güzelliklerinde Yarış

Sporcular, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın eşsiz doğal yapıları ve peri bacaları arasında mücadele ederken, muhteşem manzaralar eşliğinde en iyi sonuçları elde etmeye çalışacaklar. Aydın Ayhan Güney, organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu yıl da farklı ülkelerden elit atletler katılıyor. Kapadokya'nın vadilerinden geçen parkurlar, sporcularda unutulmaz anılar bırakacak," dedi.

Ödül Töreni ve Destekçiler

Kapadokya Ultra Trail Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Yarışmanın sonunda, yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail...

Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı. Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

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