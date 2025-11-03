Kar Spor İda Ultra Maratonu 28-30 Kasım'da Kazdağları'nda

Kar Spor İda Ultra Maratonu, 28-30 Kasım'da Kazdağları'nda; Edremit ile Yeşilyurt arasındaki zorlu parkurlarda yüzlerce sporcu mitolojik rotalarda yarışacak.

Kar Spor İda Ultra Maratonu, Türkiye'nin kış maratonu olarak bu yıl 28-30 Kasım tarihlerinde, Çanakkale ile Balıkesir sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda koşulacak.

Etkinlik, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yeşilyurt köyü arasındaki zorlu parkurlarda düzenlenecek. Sporcular, doğayla iç içe rotalarda birinci olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Yüzlerce sporcu, zeytin ağaçlarının gölgesinde ilerleyen ve güzel manzaralar sunan parkurlarda kendi sınırlarını test etme fırsatı bulacak. Rotalar, hem fiziksel dayanıklılığı hem de doğanın zorluklarını gözler önüne serecek.

Koşucular, sadece fiziksel bir mücadele vermekle kalmayacak; antik dönemlerden günümüze ulaşan efsanelerin izlerini takip ederek adeta mitolojik bir yolculuk deneyimleyecek.

Kar Spor İda Ultra Maratonu, coğrafi konumu ve sunduğu benzersiz parkurlarla Türkiye'deki ultra maraton takviminin en önemli duraklarından biri olarak gösteriliyor.

Türkiye'nin kış maratonu olan "Kar Spor İda Ultra Maratonu", bu yıl 28-30 Kasım tarihlerinde Çanakkale ile Balıkesir sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda koşulacak.

