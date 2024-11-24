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Kar Spor İda Ultra Maratonu 30 Kasım'da Başlıyor

Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık'ta Kazdağları'nda gerçekleşecek ve 20 ülkeden 1700 koşucu katılacak.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:22
Kar Spor İda Ultra Maratonu 30 Kasım'da Başlıyor

Kar Spor İda Ultra Maratonu 30 Kasım-1 Aralık'ta Koşulacak

Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Parkurlar

Maraton, 20 ülkeden 1700 koşucuya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Sporcular, 5 farklı parkurda 15, 36, 66 ve 110 kilometre mesafelerini aşarken, pazar günü ise 8,5 kilometre koşusunda yarışacak. Yarışmanın ardından ödül töreni düzenlenecek.

Tanıtım ve Keşif Fırsatı

Kar Spor İda Ultra Maratonu, Türkiye, Balıkesir ve Edremit Körfezi'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor. Son yıllarda popüler hale gelen patika koşuları ve ultra maratonlar, sporculara farklı bölgeleri keşfetme fırsatı sunarken, Kazdağları'nın yemyeşil doğasında toplam 16 köyden geçileceği ifade ediliyor. Yunan mitolojisinin efsaneleri ile tanınan Kazdağları'nda, koşucular tarihin ve doğanın içinde eşsiz bir deneyim yaşayacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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