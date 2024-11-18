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Karadağ, Türkiye Maçına Hazır: Prosinecki ve Jankovic Temkinli Mesajlar Verdi

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye karşısında motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade etti. Jankovic ise Türkiye'nin A Ligi'ne yükselmeyi hak ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:13
Karadağ, Türkiye Maçına Hazır: Prosinecki ve Jankovic Temkinli Mesajlar Verdi

Karadağ, Türkiye Maçına Hazır: Prosinecki ve Jankovic Temkinli Mesajlar Verdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçı için yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, gruptaki iddialarının kalmamış olmasına rağmen Türkiye karşısında motivasyonlarının yüksek olacağını vurguladı.

Prosinecki: "Türkiye'nin Gücünü Biliyoruz"

Karadağ Futbol Federasyonu Merkez Binası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Prosinecki, Türkiye'nin son oynadığı Galler maçını izlediğini belirterek, "Türkiye, Galler'e karşı oynadığı futbol ile çok etkileyiciydi. Galler şansıyla mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'nin 27 şutu vardı, hatta penaltı da kaçırdılar. Onları Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum. Avrupa Şampiyonası ve UEFA Konferans Ligi'nde de oldukça başarılıydılar." şeklinde konuştu.

İddiamız Olmasa da Kazanmak İstiyoruz

Prosinecki, grupta puanlarının olmamasına rağmen yarın sahaya kazanma isteğiyle çıkacaklarını ifade etti. "Grupta iddiamız kalmamış olabilir ama Türkiye karşısında motivasyonumuz hiç eksik olmayacak. Türkiye'nin oyuncuları Avrupa'nın en büyük takımlarında forma giyiyor. Orada çalıştım ve ligi iyi biliyorum; herkes herkesi yenebilir." dedi.

Jankovic: "Türkiye A Ligi'ne Yükselmeyi Hak Etti"

Karadağ'ın orta saha oyuncusu Marko Jankovic ise Türkiye karşısında puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Maç öncesi iyi hazırlandıklarını belirten Jankovic, "İyi bir mücadele sergileyip puanlar alacağımız yönünde umutluyuz. Türkiye'nin A Ligi'ne yükselmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Grupta en iyi futbolu onlar oynadı ve çok iyi bir milli takımları var." diye ekledi.

Sakatlar ve Ceza Alan Oyuncular

Prosinecki, takımda savunma oyuncuları Radunovic ve Marusic'in cezalı olduğunu, Jovovic'in ise hasta olduğu için yarın oynayamayacağını açıkladı.

Karadağ, Türkiye ile yapacağı bu kritik maçta hem motivasyonu hem de stratejisi ile dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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