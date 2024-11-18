Karadağ, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Karadağ Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sonlandırdı. Başkent Podgorica'da bulunan Şehir Stadı'nda, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarına görüntü verildi.

Idman, ısınma hareketleriyle başlayarak, ardından pas ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalara yoğunlaşıldığı öğrenildi.

Antrenmanda, kart cezaları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Radunovic ve Marusic ile hastalığı sebebiyle takımdan uzak olan Jovovic yer almadı.

Karşılaşma, yarın TSİ 22.45'te, Niksic’teki Şehir Stadı'nda yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.