DOLAR
34,61 -0,53%
EURO
36,7 -1,2%
ALTIN
2.903,3 -2,32%
BITCOIN
3.128.362,01 -0,86%

Karadağ, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Karadağ Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı maça Şehir Stadı'nda tamamladığı antrenmanla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:00
Karadağ, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Karadağ, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Karadağ Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sonlandırdı. Başkent Podgorica'da bulunan Şehir Stadı'nda, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarına görüntü verildi.

Idman, ısınma hareketleriyle başlayarak, ardından pas ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalara yoğunlaşıldığı öğrenildi.

Antrenmanda, kart cezaları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Radunovic ve Marusic ile hastalığı sebebiyle takımdan uzak olan Jovovic yer almadı.

Karşılaşma, yarın TSİ 22.45'te, Niksic’teki Şehir Stadı'nda yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümit Milli Takım Sırbistan Maçına Hazır
2
Montella: 'A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz'
3
Karadağ, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
4
Hakan Çalhanoğlu: 'A Milli Takım A Ligi'ni Hak Ediyor!'
5
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Naim Süleymanoğlu Anıldı: Efsane Halterci’nin Vefatının 7. Yılı
7
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme