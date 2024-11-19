Karadağ-Türkiye Maçının Detayları Açıklandı

Karadağ-Türkiye Maçının Detayları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak olan Karadağ-Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. Maç, Niksic şehirinde gerçekleşecek ve merakla bekleniyor.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmanın hakem trio'sunu Urs Schnyder, Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher (İsviçre) oluşturuyor.

Takım Kadroları

Karadağ takımının kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Nikic

Vukcevic

Vujacic

Skipcic

Tuci

Jankovic

Jovetic

Vukotic

Gasevic

Loncar

Krstovic

Türkiye kadrosundaki oyuncular ise aşağıdaki gibidir:

Mert Günok

Kaan Ayhan

Merih Demiral

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü

Yunus Akgün

Arda Güler

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Her iki takım da bu önemli mücadelede galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverler bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.