Karadağ-Türkiye Maçının Detayları Açıklandı

Karadağ-Türkiye Maçının Detayları
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak olan Karadağ-Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. Maç, Niksic şehirinde gerçekleşecek ve merakla bekleniyor.
Maçın Hakemleri
Karşılaşmanın hakem trio'sunu Urs Schnyder, Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher (İsviçre) oluşturuyor.
Takım Kadroları
Karadağ takımının kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:
- Nikic
- Vukcevic
- Vujacic
- Skipcic
- Tuci
- Jankovic
- Jovetic
- Vukotic
- Gasevic
- Loncar
- Krstovic
Türkiye kadrosundaki oyuncular ise aşağıdaki gibidir:
- Mert Günok
- Kaan Ayhan
- Merih Demiral
- Emirhan Topçu
- Eren Elmalı
- Okay Yokuşlu
- Orkun Kökçü
- Yunus Akgün
- Arda Güler
- Kenan Yıldız
- Kerem Aktürkoğlu
Her iki takım da bu önemli mücadelede galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverler bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.