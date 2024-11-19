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Karadağ-Türkiye Maçının Detayları Açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:39
Karadağ-Türkiye Maçının Detayları Açıklandı

Karadağ-Türkiye Maçının Detayları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak olan Karadağ-Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. Maç, Niksic şehirinde gerçekleşecek ve merakla bekleniyor.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmanın hakem trio'sunu Urs Schnyder, Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher (İsviçre) oluşturuyor.

Takım Kadroları

Karadağ takımının kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

  • Nikic
  • Vukcevic
  • Vujacic
  • Skipcic
  • Tuci
  • Jankovic
  • Jovetic
  • Vukotic
  • Gasevic
  • Loncar
  • Krstovic

Türkiye kadrosundaki oyuncular ise aşağıdaki gibidir:

  • Mert Günok
  • Kaan Ayhan
  • Merih Demiral
  • Emirhan Topçu
  • Eren Elmalı
  • Okay Yokuşlu
  • Orkun Kökçü
  • Yunus Akgün
  • Arda Güler
  • Kenan Yıldız
  • Kerem Aktürkoğlu

Her iki takım da bu önemli mücadelede galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverler bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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