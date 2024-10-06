DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.151.638,32 -1,81%

Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışı Ordu'da Gerçekleşti

Ordu'da düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağı, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışta 29 araç ve 58 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:04
Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışı Ordu'da Gerçekleşti

Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışı Ordu'da Yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışması, Ordu'da Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) organizasyonuyla gerçekleştirildi. Yarış, Ünye Belediyesi'nin destekleriyle Sahilköy Mahallesi'ndeki eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Yarış Parkuru Zorlayıcıydı

Organizasyon ekibi tarafından zorlu hale getirilen parkurda, bazı araçlar mekanik arızalar nedeniyle yarışa veda etmek zorunda kaldı. Çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarılan araçların yanı sıra, bir araç da kaza sonrası yarışını tamamlayamadı.

Katılımcılar ve Ödül Töreni

Toplamda 29 aracın katıldığı yarışta, 58 sporcu mücadele etti. Yarış, ödül töreniyle sona ererek, kazananlar büyük bir coşkuyla ödüllerini aldı.

Yetkililerden Açıklamalar

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, yarışı değerlendirdiği basın toplantısında, “Güzel ve keyifli bir program oldu” diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Ata sporumuz olan at yarışlarının yanı sıra off-road sporunu da Ünye'ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl daha fazla ilgiyle takip ediliyor ve gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapmayı planlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Teşekkürler ve Gözlemler

Yarışa katılan sporculara ve destek veren vatandaşlara teşekkür eden ÜNOFF Başkanı Alper Argan, katılımcıların coşkusunu vurguladı. Yarışı izleyenler arasında Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy da yer aldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor...

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Galatasaray HDI Sigorta, İlk Haftayı Zaferle Tamamladı
3
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı
4
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından
6
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor