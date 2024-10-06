Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışı Ordu'da Gerçekleşti

Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışı Ordu'da Yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışması, Ordu'da Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) organizasyonuyla gerçekleştirildi. Yarış, Ünye Belediyesi'nin destekleriyle Sahilköy Mahallesi'ndeki eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Yarış Parkuru Zorlayıcıydı

Organizasyon ekibi tarafından zorlu hale getirilen parkurda, bazı araçlar mekanik arızalar nedeniyle yarışa veda etmek zorunda kaldı. Çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarılan araçların yanı sıra, bir araç da kaza sonrası yarışını tamamlayamadı.

Katılımcılar ve Ödül Töreni

Toplamda 29 aracın katıldığı yarışta, 58 sporcu mücadele etti. Yarış, ödül töreniyle sona ererek, kazananlar büyük bir coşkuyla ödüllerini aldı.

Yetkililerden Açıklamalar

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, yarışı değerlendirdiği basın toplantısında, “Güzel ve keyifli bir program oldu” diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Ata sporumuz olan at yarışlarının yanı sıra off-road sporunu da Ünye'ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl daha fazla ilgiyle takip ediliyor ve gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapmayı planlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Teşekkürler ve Gözlemler

Yarışa katılan sporculara ve destek veren vatandaşlara teşekkür eden ÜNOFF Başkanı Alper Argan, katılımcıların coşkusunu vurguladı. Yarışı izleyenler arasında Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy da yer aldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.