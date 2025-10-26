Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda start aldı. Etkinlik, geleneksel ata sporunu uluslararası platforma taşımayı hedefliyor.

Organizasyon ve müsabaka kategorileri

Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Şampiyonada minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde müsabakalar yapılıyor.

Açılış konuşmaları

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun kuruluşunun üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen karakucak güreşini dünyaya tanıtabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ev sahipliği yapmanın gururunu vurgulayarak, "Bugün Kahramanmaraş'ta sadece güreş yapılmıyor. Aynı zamanda ata sporuna bir sayfa daha ekleniyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi ise karakucak güreşlerini dünyaya tanıtma hayalinin bu organizasyonla gerçekleştiğini söyledi.

Katılımcılar ve protokol

Açılış törenine; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, milli sporcular Rıza Kayaalp ve Harun Doğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile federasyon yöneticileri katıldı.

