Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilk organizasyonu, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda başladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:22
Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda start aldı. Etkinlik, geleneksel ata sporunu uluslararası platforma taşımayı hedefliyor.

Organizasyon ve müsabaka kategorileri

Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Şampiyonada minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde müsabakalar yapılıyor.

Açılış konuşmaları

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun kuruluşunun üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen karakucak güreşini dünyaya tanıtabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ev sahipliği yapmanın gururunu vurgulayarak, "Bugün Kahramanmaraş'ta sadece güreş yapılmıyor. Aynı zamanda ata sporuna bir sayfa daha ekleniyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi ise karakucak güreşlerini dünyaya tanıtma hayalinin bu organizasyonla gerçekleştiğini söyledi.

Katılımcılar ve protokol

Açılış törenine; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, milli sporcular Rıza Kayaalp ve Harun Doğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile federasyon yöneticileri katıldı.

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark...

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda başladı.

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71 Yendi
2
Arca Çorum FK 0-0 Boluspor — Trendyol 1. Lig 11. Hafta
3
Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri'yi 86-57 Yendi - Halkbank KBSL 4. Hafta
4
Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı
5
2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası 5. Ayak Denizli'de Tamamlandı
6
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi