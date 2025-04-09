Karaman'da Özel Sporcular Türkiye Atletizm Birinciliği Düzenlendi

Karaman'da Türkiye Atletizm Birinciliği Heyecanı

Karaman, Okul Sporları Özel Sporcular Yıldız ve Gençler Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Kemal Kaynaş Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 40 ilden 350 özel sporcu, farklı branşlarda mücadele etti.

Müsabakalar ve Branşlar

Katılımcılar, uzun atlama, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşu ile gülle atma gibi branşlarda yeteneklerini sergiledi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanı Leman Elmas, organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sporun İyileştirici Gücü

Elmas, şampiyonanın oldukça güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, "Sporun iyileştirici gücünü bu turnuvada daha iyi gördük. Özel sporcular okul sporlarında ilk deneyim ve tecrübelerini yaşıyorlar. Bu turnuvalar, profesyonelliğe geçiş için bir basamak oluşturuyor," dedi.

Amacımız Daha Fazla Katılım

Elmas, özel çocukların spora teşvik edilmesi ve spor yoluyla sosyalleşmelerinin önemine dikkat çekerek, "Amacımız altyapımızı güçlendirerek olimpiyatlara daha çok sporcuyla katılım sağlamak ve başarılar elde etmek," ifadelerini kullandı.

Madalya Töreni

Müsabakalar sonunda derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Bu etkinlik, özel sporcularımızın motivasyonu ve gelecekteki hedefleri açısından oldukça önemli bir adım oldu.

Karaman'da Okul Sporları Özel Sporcular Yıldız ve Gençler Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Kemal Kaynaş Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 40 ilden 350 özel sporcu, uzun atlama, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşu ile gülle atma branşlarında mücadele etti.

Karaman'da Okul Sporları Özel Sporcular Yıldız ve Gençler Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Kemal Kaynaş Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 40 ilden 350 özel sporcu, uzun atlama, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşu ile gülle atma branşlarında mücadele etti.