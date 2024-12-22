DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.394.727,19 0,94%

Karate Tutkunu Bankacı Mehmet Altunoğlu: Veteran Kategorisinde Zirveye Ulaştı

41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, veteran kategorisinde kazandığı başarılarla karate kariyerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:42
Karate Tutkunu Bankacı Mehmet Altunoğlu: Veteran Kategorisinde Zirveye Ulaştı

Karate Tutkusu Yeniden Alevlendi

Eskişehir'de yaşayan 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporuna veteran kategorisinin açılmasıyla yeniden döndü. Eski dönem yetenekleriyle genç sporculara örnek olan Altunoğlu, ulusal ve uluslararası alanda kazandığı madalyalarla dikkat çekiyor.

Küçük Yaştan Buyana Sporcu

Karateye 8 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarıyla başlayan Altunoğlu, miniklerden büyükler kategorisine kadar birçok yarışmada yer aldı. Aktif sporculuğuna son vermeden önce 200'den fazla müsabakaya katılan Altunoğlu, 2009'da, henüz 26 yaşındayken, çeşitli nedenlerle karateyi bıraktı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nde eğitimine yöneldi.

Kariyerine Yeni Sayfalar Açıldı

Minderden uzak kalmasına rağmen, karate tutkusu her zaman peşini bırakamadı. Altunoğlu, çocukluk döneminden itibaren antrenörü olan Sami Togay ile antrenmanlarına devam etti. Özel bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Altunoğlu, boş zamanlarını karate salonunda değerlendiriyor ve genç sporculara deneyimlerini aktarmaya çalışarak Türkiye Karate Federasyonu tarafından hakem olarak da eğitildi.

Veteran Kategorisinde Başarılar

2018'de veteran kategorisinin açılmasıyla spora dönüş yapan Altunoğlu, 2021 Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı. Ardından, 2022 ve 2023'te aynı organizasyonda şampiyonluk elde etti. 4. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'nda birinci olarak uluslararası başarılarını taçlandırdı. Son olarak Karadağ'da düzenlenen Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 85 kiloda birinciliğe uzandı ve 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 3. olarak muhteşem bir performans sergiledi.

''Uluslararası Düzeyde Ülkemi Temsil Etmek Gurur Verici''

Antrenmanlarına haftada beş gün devam eden Altunoğlu, genç sporcuların gelişimlerine katkıda da bulunuyor. AA muhabirine verdiği demeçte, karate tutkusunun hiç azalmadığını, ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu belirtti. Mücadele sporlarının hayatındaki etkisinden bahseden Altunoğlu, "Karate içten gelen bir sevgi, bunu devam ettirmek için daima hazır olmalıyım" dedi.

Yaşının antrenman temposuna etki etmediğini ve hocalarının destekleriyle formunu koruduğunu ifade eden Altunoğlu, genç sporcularla antrenman yapmanın kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu savundu. Vücut hızının ve reflekslerin yaşla birlikte zayıfladığını kabul eden Altunoğlu, bu süreci gençlerle antrenman yaparak telafi ettiğini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

Altunoğlu, "Vücudum el verdiği sürece bu sporda olmaya devam edeceğim. Uluslararası düzeyde ülkemi temsil etmek gurur verici. Sağlığım elverirse bu bayrağı taşımak istiyorum" diyerek hedeflerine dair heyecanını paylaştı. Gelecekte düzenlenmesi beklenen dünya ve Avrupa veteran şampiyonalarına da katılmak için kendini hazırlamaya devam ediyor.

Eskişehir'de 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporunda veteran...

Eskişehir'de 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporunda veteran kategorisinin açılmasıyla yeniden döndüğü tatamide ulusal ve uluslararası başarılarıyla genç sporculara örnek oluyor.

Eskişehir'de 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporunda veteran...

Eskişehir'de 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporunda veteran kategorisinin açılmasıyla yeniden döndüğü tatamide ulusal ve uluslararası başarılarıyla genç sporculara örnek oluyor.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkarili Rojda Kanat, Kuraşta Dünya Üçüncüsü Oldu
2
İlkem Yapı Tarsus Spor, Play-off Hedefine Odaklandı
3
Karate Tutkunu Bankacı Mehmet Altunoğlu: Veteran Kategorisinde Zirveye Ulaştı
4
Kardelen Demir, 10 Madalya ile Yeni Başarıların Peşinde
5
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!
6
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Yarışamayacak
7
Sivasspor 6 Maçtır Galip Gelemiyor: Golsüz Beraberlik Sonrası Kriz Devam Ediyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı