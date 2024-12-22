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Kardelen Demir, 10 Madalya ile Yeni Başarıların Peşinde

Samsunlu milli tekvandocu Kardelen Demir, ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazanarak kariyerine yeni başarılar eklemeye odaklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:01
Kardelen Demir, 10 Madalya ile Yeni Başarıların Peşinde

Kardelen Demir, Yeni Başarılar İçin Çalışıyor

Samsun'da yaşayan 20 yaşındaki milli tekvandocu Kardelen Demir, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplamda 10 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kardelen, bu yıl daha fazla başarı elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekvandoya Giriş ve Kazanılan Madalyalar

Tekvandoya 9 yaşında ağabeyi tarafından yönlendirilerek başlayan Kardelen, Türkiye'de katıldığı turnuvalarda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Ayrıca Multi Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Kardelen, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda gümüş ve Montenegro ile Makedonya Open turnuvalarında bronz madalya kazanmayı başardı.

Gelecek yıl, öncelikle Türkiye şampiyonalarına katılmayı ardından ise Ekim ayında yapılacak Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılmayı planlayan Kardelen, bu hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hızla devam ediyor. Antrenmanlarını ağabeyi ve antrenörü Doğan Demir ile birlikte İlkadım Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştiren Kardelen, haftada 30 saati aşkın antrenman yapıyor.

Başarılarının Arkasında Disiplin Var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kardelen Demir, tekvando kariyeri boyunca 30'a yakın madalya kazandığını belirtti. Abisinin kendisine ilham verdiğini dile getiren Kardelen, disiplinli bir çalışma ile hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Olimpiyat Hedefi

Doğan Demir, kardeşinin azmi ve başarıları ile gurur duyduğunu ifade ederek, “En büyük hedefimiz olimpiyatlar. Kardelen bu yıl Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve üniversiteler arasında Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Ankara'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 73 kiloda şampiyon olmayı başardı. Hedeflerimiz büyük; Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz.” dedi.

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