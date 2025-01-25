Karşıyaka Antrenörü Rüçhan Tamsöz: 'Zorluklara Rağmen Oyuncularım Özveri Gösteriyor'

Karşıyaka'nın Zorlu Süreci ve Tamsöz'ün Değerlendirmesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne 80-65 mağlup oldu. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Antrenörü Rüçhan Tamsöz, takımın ve kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Genç Oyunculara Fırsat

Tamsöz, genç oyuncuların bu zorlu süreci fırsat olarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Onlar da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor ve bundan dolayı mutluyum" dedi. Ayrıca, son iki haftadır oyuncularının mücadele azminin yüksek olduğunu söyledi.

Özveri ve Umut Dolu Bir Gelecek

Tamsöz, "Bütün oyuncu kardeşlerim iki haftadır olduğu gibi ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor ve büyük bir özveriyle oynuyorlar. Umarım bu süreç bir an önce sonlanır ve sorunlar çözülür. Karşıyaka basketbolu böyle bir durumu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji’ni Tebrik Etti

Mücadelenin sonucunda galibiyetle ayrılan Bahçeşehir Koleji'ni tebrik eden Tamsöz, önlerindeki zorlu süreçte takım için en iyi sonuçları almak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.