Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

Karşıyaka'nın Beşiktaş Mağlubiyeti Üzerine Değerlendirmeler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanılan karşılaşmada Karşıyaka, Beşiktaş Fibabanka'ya 89-82'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Ufuk Sarıca, takımının performansını değerlendirerek, önemli noktalara dikkat çekti.

Üst Üste Top Kaybı

Sarıca, mücadelenin genelinde fazla top kaybı yaptıklarını belirtti. "Bütün maçı fazla top kaybıyla geçirdik, biz bu kadar top kaybı yapan bir takım değiliz," diyerek, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Maçın Son Dakikaları

Maçın son 4-5 dakikasında iyi performans sergileyemediklerine dikkat çeken Sarıca, "Oralarda hem hücum düzenimiz aksadı hem de top kaybımız fazla oldu. Hakemlerin yanlış değerlendirdiği, izin verdiği sertlikler de son kısımda etken oldu" şeklinde konuştu.

Takım Ruhu ve Gelecek Hedefler

Başantrenör, takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Kenan 5 faul alınca kısa pozisyonunda sıkıntı çektik. Bu kısma bir an önce çözümler bulmalıyız. Çok formda ve iyi kurulmuş bir kadromuz var. Çok karakterli bir takımız. Bundan sonrasını hızlı bir şekilde planlamamız lazım," ifadelerini kullandı.

Önemli Müsabakalar Bizi Bekliyor

Karşıyaka, ligdeki 4. maçında 2. yenilgisini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki süreçte 2 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels ile karşılaşacaklar.