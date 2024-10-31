DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,31 -0,24%
ALTIN
3.022,94 1,55%
BITCOIN
2.424.031,31 2,62%

Karşıyaka Basketbol Takımı Rodos'tan Döndü

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Rodos'taki maçı sonrası Türkiye'ye geri döndü. Uçak arızası sonrası sıkıntılı anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:38
Karşıyaka Basketbol Takımı Rodos'tan Döndü

Karşıyaka Basketbol Takımı Türkiye’ye Geri Döndü

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Yunanistan’ın Rodos Adası’nda Kolossos H Hotels ile karşılaşan Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’ye dönüş yolculuğuna başladı.

Uçaktaki Arıza Aksaklıklara Yol Açtı

Ekip, uçaktaki bir arıza nedeniyle seferin iptal edilmesi üzerine otellerine geri döndü. Arızanın giderilmesinin ardından, oyuncular ve teknik ekip tekrar Rodos Havalimanı’na yöneldi.

Özel Jetle Türkiye’ye Dönüş

Karşıyaka kafilesi, Rodos Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla saat 16.00’da İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı’na ulaştı. Dönüş yolculuğunda yaşanan aksaklıkları geride bırakan takım, yeni maçlara odaklanmak için hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Karadağ Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Oldu
2
Bursaspor yeni isim sponsorluğu anlaşması ile güçleniyor
3
Marmaris'te Uluslararası Yelken Yarışları Sürüyor
4
Şenol Güneş o ülkenin milli takımını çalıştırmaya gidiyor!
5
Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlandı
6
Balkan Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Teşekkür Ziyareti
7
Fenerbahçe Futbol Takımı Yeni Otobüsüne Kavuştu

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı