Karşıyaka Basketbol Takımı Rodos'tan Döndü

Karşıyaka Basketbol Takımı Türkiye’ye Geri Döndü

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Yunanistan’ın Rodos Adası’nda Kolossos H Hotels ile karşılaşan Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’ye dönüş yolculuğuna başladı.

Uçaktaki Arıza Aksaklıklara Yol Açtı

Ekip, uçaktaki bir arıza nedeniyle seferin iptal edilmesi üzerine otellerine geri döndü. Arızanın giderilmesinin ardından, oyuncular ve teknik ekip tekrar Rodos Havalimanı’na yöneldi.

Özel Jetle Türkiye’ye Dönüş

Karşıyaka kafilesi, Rodos Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla saat 16.00’da İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı’na ulaştı. Dönüş yolculuğunda yaşanan aksaklıkları geride bırakan takım, yeni maçlara odaklanmak için hazırlıklarına devam edecek.