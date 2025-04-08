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Karşıyaka Basketbol Takımında Sakatlık Tedavileri Devam Ediyor

Karşıyaka erkek basketbol takımında Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:38
Karşıyaka Basketbol Takımında Sakatlık Tedavileri Devam Ediyor

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, sakatlıkları bulunan iki önemli oyuncusunun tedavi sürecine hızla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Roberto Gallinat ve Austin Hollins için sağlık ekinin titiz çalışmaları olduğu vurgulandı.

Roberto Gallinat'ın Tedavisi

Bursaspor Yörsan maçında omuz travması geçiren Gallinat'ın sağ omzundaki sakatlığın tedavisi, kulüp sağlık ekipleri tarafından dikkatle yürütülüyor. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Austin Hollins'in Durumu

Dün antrenman esnasında sağ arka uyluk kasında ağrı hisseden Austin Hollins'in de yapılan tetkiklerinde 1. derece kas yaralanması tespit edildi. Hollins’in tedavisine hemen başlandı ve iyileşme süreci için gerekli adımlar atılıyor.

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, sakat oyuncularının en kısa sürede sahalara dönmeleri için gereken tüm desteği sağlıyor.

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