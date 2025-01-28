Karşıyaka'da Rüçhan Tamsöz ile İş İlişkisi Sona Erdi

Karşıyaka'da Antrenör Değişimi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tamsöz'ün Görev Süreci

Rüçhan Tamsöz, başantrenör Ufuk Sarıca'nın 9 Ocak'ta görevini bırakmasının ardından takımın sorumluluğunu üstlenmişti. Tamsöz'ün ayrılığı, Karşıyaka camiasında önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Karşıyaka taraftarları, Tamsöz'e gelecek dönemde başarılar dileyerek, yeni antrenör arayışlarının başlamasını bekliyor.