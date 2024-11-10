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Karşıyaka'dan Büyükçekmece Galibiyeti: Hızlı Hücumlarla Başarı Geldi

Karşıyaka, Büyükçekmece'yi mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Başantrenör Ufuk Sarıca, galibiyeti değerlendirerek oyuncularını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:55
Karşıyaka'dan Büyükçekmece Galibiyeti: Hızlı Hücumlarla Başarı Geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 mağlup etti. Başantrenör Ufuk Sarıca, bu önemli zaferi değerlendirirken, "Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.

Sarıca, açıklamalarında takımın büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirtti ve "Büyükçekmece deplasmanının zorlu olduğunu" ifade etti. İkinci çeyreğin son 5 dakikasında skor bulamadıklarını ancak üçüncü çeyreğin başlarında güçlü bir savunma performansı sergilediklerini söyledi.

Oyuncularını karakterlerinden dolayı tebrik eden Sarıca, bu tür zorlukların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Ayrıca, Pınar Grubu'nun takımın yanında olmasının önemine değinerek, "Yaşar ailesine ve Pınar Grubu'na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum," dedi. Sarıcı, Karşıyaka ve Pınar'ın birlikte daha büyük başarılara imza atmasını umduğunu da belirtti.

Ligde altıncı haftayı geride bırakan Karşıyaka, 4. galibiyetini elde ederken, deplasmanda bu sezon ilk kez kazanmış oldu. Önceki maçlarda Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka karşısında yenilmişti. Karşıyaka, 16 Kasım Cumartesi günü Yalovaspor'u konuk edecek.

Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, 12 Kasım Salı günü Yunanistan'da 71-59 mağlup ettiği Kolossos H Hotels ile İzmir'de karşılaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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