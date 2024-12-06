Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-86 Yenerek Ligdeki İkisini De Elde Etti

Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Karşıyaka ve Darüşşafaka Lassa arasında yapılan heyecan dolu bir karşılaşma ile başladı. Maç sonunda Karşıyaka, rakibini 101-86'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Detayları

Karşılaşmanın ilk periyodunun başında Tinkle ile etkili bir başlangıç yapan Darüşşafaka Lassa, son 3 dakikaya 15-11 üstün girdi. Ancak kalan bölümde McCollum ile bulduğu 9 sayıyla Karşıyaka, periyodu 20-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 34-34 eşitlikle geçilirken, Russell ve Muhsin Yaşar'ın katkılarıyla Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 43-36. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-40'lık üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda rakibinin 5-0'lık serisiyle başlamasına rağmen, Karşıyaka üstünlüğünü korudu ve 25. dakikayı 60-51 önde geçmeyi başardı. Kenan Sipahi ile farkı 13 sayıya (68-55) çıkaran ev sahibi takım, periyodu 73-65 önde kapattı.

Son periyotta da oyununu sürdürerek etkili bir performans sergileyen Karşıyaka, müsabakayı 101-86'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, Karşıyaka ligdeki hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Darüşşafaka Lassa, karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Daron Russel (7) ile Darüşşafaka Lassa’dan Tres Anthony Tinkle (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Darüşşafaka Lassa, karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Daron Russel (7) ile Darüşşafaka Lassa’dan Tres Anthony Tinkle (13) mücadele etti.