DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,55 0,01%
ALTIN
2.941,16 -0,13%
BITCOIN
3.305.904,28 0,84%

Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala'dan İhtarname Açıklaması

Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, ihtarname gönderen basketbolcuları suçlamanın haksızlık olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:36
Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala'dan İhtarname Açıklaması

Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala'dan Önemli Açıklama

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın genel menajeri Nihat Mala, alacakları için kulübe ihtarname gönderen basketbolcularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların Suçlanmaması Gerekiyor

Mala, yaptığı yazılı açıklamada, menajerlik şirketlerinin, oyuncularının haklarını korumak amacıyla başlattıkları rutin prosedürlerin doğal bir parçası olduğunu belirtti. İhtarname gönderen oyuncuların bu süreçten ötürü suçlanmaması gerektiğini ifade eden Mala, "Bu protestolar, oyuncuların kulüplere karşı bağlılıklarını zedelemez, yalnızca işin gereğidir. Protesto çeken ya da çekmeyen Karşıyaka formasını layıkıyla terleten oyuncularımız, bizim için dünyanın en iyi oyuncularıdır." dedi.

Olağanüstü Genel Kurul ve İhtarname Süreci

Karşıyaka yönetim kurulundaki istifalar sonucunda olağanüstü genel kurul kararı alınması, bazı basketbolcuların alacakları nedeniyle kulübe ihtarname göndermelerine neden olmuştu. Mala, bu durumun yönetim değişikliğiyle ilgili olduğunu ve oyuncuların bu süreçte asla suçlu addedilemeyeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım'ın Macaristan Maçlarının Statları Açıklandı
2
Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
3
Boluspor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
4
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
5
Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları Başladı
6
Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
7
Mateusz Lis: Göztepe Ailem ve Süper Lig'de Geleceğime Güveniyorum

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı