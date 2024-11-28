Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala'dan İhtarname Açıklaması

Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala'dan Önemli Açıklama

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın genel menajeri Nihat Mala, alacakları için kulübe ihtarname gönderen basketbolcularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların Suçlanmaması Gerekiyor

Mala, yaptığı yazılı açıklamada, menajerlik şirketlerinin, oyuncularının haklarını korumak amacıyla başlattıkları rutin prosedürlerin doğal bir parçası olduğunu belirtti. İhtarname gönderen oyuncuların bu süreçten ötürü suçlanmaması gerektiğini ifade eden Mala, "Bu protestolar, oyuncuların kulüplere karşı bağlılıklarını zedelemez, yalnızca işin gereğidir. Protesto çeken ya da çekmeyen Karşıyaka formasını layıkıyla terleten oyuncularımız, bizim için dünyanın en iyi oyuncularıdır." dedi.

Olağanüstü Genel Kurul ve İhtarname Süreci

Karşıyaka yönetim kurulundaki istifalar sonucunda olağanüstü genel kurul kararı alınması, bazı basketbolcuların alacakları nedeniyle kulübe ihtarname göndermelerine neden olmuştu. Mala, bu durumun yönetim değişikliğiyle ilgili olduğunu ve oyuncuların bu süreçte asla suçlu addedilemeyeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.