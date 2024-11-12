Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i 95-79 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

Karşıyaka Farkla Kazandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4. hafta heyecanı devam etti. İzmir temsilcisi Karşıyaka, konuk ettiği Yunanistan ekibi Kolossos H Hotels ile karşı karşıya geldi. Karşıyaka, bu karşılaşmadan 95-79'luk net bir skorla galip ayrılarak gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Maçın Seyri ve Tartışmalar

Maçta ilk yarıdan itibaren üstünlük kuran Karşıyaka, rakibine karşı etkili bir oyun sergiledi. Ancak, ikinci yarının başlarında, konuk ekibin hücumuna yönelik bir faul sonrasında çıkan tartışmalar dikkat çekti. Bu olay sonucunda, Karşıyaka'dan Boutsiele ile Kolossos H Hotels'ten Danusevicius diskalifiye edildi.

Sonuç ve Gruptaki Durum

Bu sonuçla birlikte, Karşıyaka gruptaki üçüncü galibiyetini alarak önemli bir avantaj elde ederken, Kolossos H Hotels ise dördüncü maçından da mağlup ayrılarak zorlu bir durumla karşılaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.