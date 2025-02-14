Karşıyaka'nın Mert Celep'ine Kas Yırtığı Teşhisi

Karşıyaka'nın Tecrübeli Basketbolcusu Mert Celep'inde Kas Yırtığı Tespit Edildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın deneyimli oyuncusu Mert Celep'te önemli bir sakatlık durumu yaşandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Celep'in sağlık durumu hakkında detaylar verildi.

Açıklamada, "Oyun sırasında sol adduktor kas grubunda evre 1 kas yırtığı saptanan oyuncumuz Mert Celep'in tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Karşıyaka, 97-88'lik bir skorla Galatasaray'a kaybetmiş ve Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e kalamamıştır. Bu sakatlık, takım için zorlu bir süreç oluşturmaktadır.