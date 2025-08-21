Karşıyaka, Ricky Tarrant'ı Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi transferi açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ricky Tarrant Karşıyaka'mızda. Daha önce ülkemizde formalar giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina'da tamamlayan Ricky, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ricky Tarrant, geçen sezon Sigal Prishtina forması giymişti ve 2025-2026 sezonunda Karşıyaka'da yer alacak.