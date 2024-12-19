Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Farkla Geçti

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında Karşıyaka, deplasmanda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını 93-67 mağlup etti.

Maçın Detayları

Saint-Quentin Arena'da gerçekleşen C Grubu maçının ilk çeyreği, ev sahibi ekip Saint-Quentin'in 26-18'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte de sahada etkili kalan ev sahibi, soyunma odasına 42-37 önde girdi.

İkinci yarıda hızlanan Karşıyaka, final periyoduna 58-58 eşitlikle girdi. Ancak son çeyrek oynayan etkileyici basketbol ile galibiyeti elde etmeyi başardı ve maçı 93-67’lik skorla tamamladı.

Play-In İle Yoluna Devam Ediyor

Karşıyaka, karşılaşma öncesinde play-in oynamayı garantilemişti. Bu galibiyet ile birlikte grup sıralamasında 2. sıraya yerleşerek bir üst tura çıkma hedefini gerçekleştirmiş oldu.