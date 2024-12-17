Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin ile Mücadele Edecek

Karşıyaka, Saint-Quentin ile Karşılaşacak

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında yarın Fransa'da Saint-Quentin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Saint Quentin Arena'da saat TSİ 23.00'te başlayacak.

Grup Durumu ve Play-In Şansı

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi alan Karşıyaka, play-in oynamayı garantilediği grupta 2. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup etmesi veya en fazla 10 sayı farkla yenilmesi durumunda 2. sırayı elde edecek. Aksi takdirde 3. sırada yer alacak.

Grubu 3. sırada bitirmesi halinde play-in'de Galatasaray'ın rakibi olacak Karşıyaka, 2. basamakta yer alması durumunda ise RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras (Yunanistan) ile eşleşecek.

Karşıyaka’nın Avrupa Serüveni

Karşıyaka, Avrupa kupalarında 276. müsabakasına çıkacak. Geride kalan 275 maçta 145 galibiyet, 128 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılı ekip, toplamda 21 bin 948 sayı atmayı başardı. Potasında ise toplamda 21 bin 399 sayı gördü.