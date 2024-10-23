Karşıyaka Spor Kulübü'nden Şirketleşme Çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü’nden Şirketleşme Destek Çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu, kulüpte mali alanda köklü değişikliklerin gerekli olduğunu belirterek şirketleşme yolu ile destek arayışına girmiştir. Yapılan resmi açıklamada, kulübün karşılaştığı ekonomik zorluklar detaylandırılmıştır.

Sponsorluk Desteği Yetersizliği

Açıklamada, pek çok spor kulübünde olduğu gibi Karşıyaka Spor Kulübü’nde de finansal sorunların gün geçtikçe arttığına dikkat çekilmiştir. Ekonomik krizler ve spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu sponsor destekleri dikkat çekici bir şekilde yetersiz kalmaktadır.

Mali Sıkıntılar ve Gecikmiş Vergi Borçları

Yönetim, kamuoyuna yansıyan borçların yanı sıra yıllardır birikmiş vergi borçları ve yüksek gecikme faizleri ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştır. Kulüp, günlük giderlerini karşılamakta ve sporcu ödemelerini gerçekleştirmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Şirketleşme Planı ve Genel Kurul Toplantısı

Yönetim, Karşıyaka Spor Kulübü'nün mevcut sorunlarının aşılması için bir plan geliştirmenin yanı sıra, sürdürülebilir yapısal reformların önemi üzerinde durarak şirketleşmenin gerekliliğini dile getirmiştir. Bu bağlamda, çok ortaklı anonim şirketlerin spor branşları ile bütünleştirileceği yeni bir yapılanmanın doğru bir çözüm olacağına inanmaktadır.

Yönetim Kurulu, bu konuyu kapsamlı bir şekilde tartışmak ve konuyla ilgili yetki almak amacıyla olağanüstü bir genel kurul toplantısı düzenlemeyi planlamaktadır.

Takım Başarıları

Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sponsorsuz bir mücadele sürdürürken, futbol takımı Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider konumdadır. Ayrıca, kadın voleybol ekibi de KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele etmektedir.