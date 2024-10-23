DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

Karşıyaka Spor Kulübü'nden Şirketleşme Çağrısı

Kulüp mali yapı reformları için sponsor destekleri çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:04
Karşıyaka Spor Kulübü'nden Şirketleşme Çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü’nden Şirketleşme Destek Çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu, kulüpte mali alanda köklü değişikliklerin gerekli olduğunu belirterek şirketleşme yolu ile destek arayışına girmiştir. Yapılan resmi açıklamada, kulübün karşılaştığı ekonomik zorluklar detaylandırılmıştır.

Sponsorluk Desteği Yetersizliği

Açıklamada, pek çok spor kulübünde olduğu gibi Karşıyaka Spor Kulübü’nde de finansal sorunların gün geçtikçe arttığına dikkat çekilmiştir. Ekonomik krizler ve spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu sponsor destekleri dikkat çekici bir şekilde yetersiz kalmaktadır.

Mali Sıkıntılar ve Gecikmiş Vergi Borçları

Yönetim, kamuoyuna yansıyan borçların yanı sıra yıllardır birikmiş vergi borçları ve yüksek gecikme faizleri ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştır. Kulüp, günlük giderlerini karşılamakta ve sporcu ödemelerini gerçekleştirmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Şirketleşme Planı ve Genel Kurul Toplantısı

Yönetim, Karşıyaka Spor Kulübü'nün mevcut sorunlarının aşılması için bir plan geliştirmenin yanı sıra, sürdürülebilir yapısal reformların önemi üzerinde durarak şirketleşmenin gerekliliğini dile getirmiştir. Bu bağlamda, çok ortaklı anonim şirketlerin spor branşları ile bütünleştirileceği yeni bir yapılanmanın doğru bir çözüm olacağına inanmaktadır.

Yönetim Kurulu, bu konuyu kapsamlı bir şekilde tartışmak ve konuyla ilgili yetki almak amacıyla olağanüstü bir genel kurul toplantısı düzenlemeyi planlamaktadır.

Takım Başarıları

Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sponsorsuz bir mücadele sürdürürken, futbol takımı Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider konumdadır. Ayrıca, kadın voleybol ekibi de KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Çocuklar İçin Dostluk Turnuvası Düzenlendi
2
Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazır!
3
Celje Teknik Direktörü Albert Riera: "Yarın Kazanacağız"
4
Fenerbahçe'nin Mourinho'su: 'Manchester United Kolay Rakip Değil'
5
Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
6
Trendyol 1. Lig'in 10. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belirlendi
7
Nevşehir'de Golbol Kadınlar 1. Lig 2. Devre Müsabakaları

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak