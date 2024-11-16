Karşıyaka, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 104-81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka'nın Dominasyonu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Karşıyaka evinde Yalovaspor Basketbol'u 104-81 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın Başlangıcı ve İlk Periyot

Karşıyaka, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı. İlk periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, Karşıyaka periyodu 34-25 önde tamamladı.

İkinci Periyotta Fark Açılandı

İkinci periyodun 6. dakikasında, Karşıyaka ile Yalovaspor arasındaki skor farkı 20'ye yükseldi ve durum 54-34 oldu. Yalovaspor Basketbol, son dakikalarda Akif Egemen Güven, Krampelj ve Sherfield'la elde ettiği 6 sayılık katkı ile farkı azaltmaya çalıştı, ancak Karşıyaka devreyi 64-40 avantajla kapattı.

Üçüncü Periyotta Sıçrama

Üçüncü periyotta Karşıyaka, farkı korumayı başardı. Russell, Jefferson, Kenan Sipahi ve Jefferson'ın 3 sayılık atışlarıyla Karşıyaka periyodu 92-61 ile tamamladı.

Son Periyot ve Maç Sonucu

Son 5 dakikada karşılıklı sayılarla geçen sectionun ardından, Karşıyaka, maçtan 104-81 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka ile Yalovaspor Basketbol, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Kenan Sipahi (55) ile Yalovaspor Basketbol oyuncusu Jaylen Rashawn Ziyad Johnson (5) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka ile Yalovaspor Basketbol, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Kenan Sipahi (55) ile Yalovaspor Basketbol oyuncusu Jaylen Rashawn Ziyad Johnson (5) mücadele etti.