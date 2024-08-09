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Karslı Kızlar Curlingde Zirve Yolunda

Kars'ta kızlar, curlingde 1. Lig'e çıkarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyorlar. Antrenmanlar hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:46
Karslı Kızlar Curlingde Zirve Yolunda

Karslı Kızlar Buzda Başarıya Koşuyor

Kars’ta genç kızlar, Olimpik Buz Sporları Salonunda aldıkları ücretsiz eğitimle curling sporuna adım attılar. İki yıl içinde Kafkas Spor Kulübü kadın takımında yer alarak, büyük bir başarıya imza atarak 1. Lig'e yükseldiler.

Hedef Süper Lig

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, şehrin spor salonunun önemli bir ilgi gördüğünü ifade ederek, "Aktif olarak 72 sporcumuz en iyi şekilde eğitim alıyor. Hedefimiz, Türkiye şampiyonasına katılmak ve Süper Lig'e yükselmek," dedi.

Takım Antrenörü Hayrettin Karaciğer'in Açıklamaları

Antrenör Hayrettin Can Karaciğer, sıkı antrenmanların devam ettiğini belirterek, "Kars'tan nasıl sporcu yetiştiririz diye uğraştık. Takımla gurur duyuyorum, emeklerimizin karşılığını almaya başladık," şeklinde konuştu.

Sporcular Hedeflerini Belirliyor

Sporcu Sona Kaya, yoğun çalışmalar sonucu 1. Lig'e yükseldiklerini ifade ederken, Berrak Yüceur ise, "Buz pateni için geldim, curlinge yöneldim. geçen yıl bölge birinciliğimizi kazandık," dedi.

Diğer sporcular Seher Sıla Deniz ve Zeynep Ağbaba da Süper Lig'e çıkma hedeflerini dile getirdiler. Böylece Karslı sporcular, azim ve kararlılıklarıyla buzda başarıya yürümeye devam ediyorlar.

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