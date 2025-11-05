Kartepe'ye Yeni Nusretiye Spor Kompleksi Sona Yaklaşıyor

Kartepe'de Nusretiye Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksi tamamlanma aşamasına geldi; vatandaşlar spor yapıp doğayla iç içe dinlenebilecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:21
Kartepe'deki Nusretiye Mahallesi'ne inşa edilen spor kompleksinde sona gelindi. Alanda vatandaşlar, hem spor yapabilecek hem de doğayla iç içe bir ortamda dinlenme imkanı bulacak.

Tesisin özellikleri

Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nusretiye Spor Kompleksi, her yaşa hitap eden modern bir tesis olarak dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde basketbol sahası, voleybol sahası ve çocuk oyun grupları yer alıyor. Sporun her dalına imkan sağlayan bu alanlar, hem gençlerin hem de ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuyor.

Kompleks içerisinde bulunan çocuk oyun grupları, miniklerin güvenli bir ortamda eğlenmelerine olanak tanıyor. Aileler, çocuklarını izlerken dinlenebilecekleri alanlarda vakit geçirebilecek. Tesis, aynı zamanda mahalle sakinlerinin bir araya gelip sosyalleşebileceği bir buluşma noktası olacak.

Çalışmalarda son aşama

Projede son aşamaya gelinirken, peyzaj düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alana kamelyalar ve banklar yerleştirilecek.

Komplekste yürütülen çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Nusretiye Spor Kompleksi, sadece bir spor alanı değil; çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin birlikte vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacak. Her mahallemize nefes alacak, sosyal yaşamı canlandıracak alanlar kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

