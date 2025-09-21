Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig 6. Hafta (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa-Fenerbahçe ilk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı; Asensio maçtaki tek golü kaydetti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:04
İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

