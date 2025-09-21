Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ben Ouanes'in asistinde Hajradinovic eşitliği sağladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:09
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol arayışını sürdürdü; maçın tek golü Kasımpaşa'dan geldi.

53. dakika: Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, arka direkte bulunan Gueye'nin vuruşunu kaleci Ederson çıkardı.

64. dakika: Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Owusu'nun kullandığı taç atışında topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına doğru ortasını açtı. Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar, topa kafayla vurdu; meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakika: Ben Ouanes'in pasında sol kanatta topla buluşan Owusu'nun ortasında arka direkteki Gueye kafa vuruşunu yaptı; top yandan auta gitti.

90+10. dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

Sonuç

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

