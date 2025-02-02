Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 5-3 Geçti: Trendyol Süper Lig'de Heyecan Doruğa Ulaştı

Trendyol Süper Lig 22. Haftasında Kasımpaşa'nın Zafere Ulaşması

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 57. dakikasında Alioui, sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui, düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

69. dakikada sağ kanattan Winck’in ortasında ceza sahasında topu indiren Aytaç Kara, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Maçın 71. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 2-2.

75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara, ceza sahasında tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-3’e taşıdı.

79. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına attığı pasla topa sahip olan Can Keleş, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-4.

81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall', düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.

Maçın sonlarına yaklaşırken, 88. dakikada Aimbetov, çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-5.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 5-3'lük üstünlüğü ile sona erdi ve bu sonuç Kasımpaşa'ya önemli bir moral kaynağı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirsporlu oyuncular, Nabil Alioui'nin attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirsporlu oyuncular, Nabil Alioui'nin attığı golün ardından sevinç yaşadı.