Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kasımpaşa, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:29
Kasımpaşa, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Kasımpaşa, Adana Demirspor Maçında İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa ve Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Penaltı Şansı Kaçtı

Maçın 13. dakikasında Adana Demirspor, Yasin Özcan'ın ceza sahası sol tarafında Gravillon'a yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Ancak Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis topu başarılı bir şekilde çıkardı.

İlk Yarıda Çok Sayıda Pozisyon

17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasıyla savunmayı geçmeyi başaran Aymbetov, ceza sahası sağ çaprazından şut çekti ancak top yandan auta gitti.

Kasımpaşa'nın Golü

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Adana Demirspor savunmasının yaptığı hatalı pas sonrasında Aytaç Kara, meşin yuvarlağı Da Costa'ya aktardı. Da Costa'nın altıpas önüne bıraktığı topu Hajradinovic kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Son Dakikalar

45+2. dakikada Da Costa'nın ceza sahasına yaptığı ortada Fall, dönerken vuruşunu gerçekleştirdi fakat kaleci Deniz Eren bu atışı da müdahale ederek topu uzaklaştırmayı başardı.

İlk devre, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!