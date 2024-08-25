Kasımpaşa, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Kasımpaşa, Adana Demirspor Maçında İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa ve Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Penaltı Şansı Kaçtı

Maçın 13. dakikasında Adana Demirspor, Yasin Özcan'ın ceza sahası sol tarafında Gravillon'a yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Ancak Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis topu başarılı bir şekilde çıkardı.

İlk Yarıda Çok Sayıda Pozisyon

17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasıyla savunmayı geçmeyi başaran Aymbetov, ceza sahası sağ çaprazından şut çekti ancak top yandan auta gitti.

Kasımpaşa'nın Golü

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Adana Demirspor savunmasının yaptığı hatalı pas sonrasında Aytaç Kara, meşin yuvarlağı Da Costa'ya aktardı. Da Costa'nın altıpas önüne bıraktığı topu Hajradinovic kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Son Dakikalar

45+2. dakikada Da Costa'nın ceza sahasına yaptığı ortada Fall, dönerken vuruşunu gerçekleştirdi fakat kaleci Deniz Eren bu atışı da müdahale ederek topu uzaklaştırmayı başardı.

İlk devre, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.