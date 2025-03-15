Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Geçti: Serhat Sütlü Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Alanyaspor zaferinin ardından oyuncularının istekli olduğunu ve 3 puan arzusunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:32
Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Geçti: Serhat Sütlü Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, oyuncularının 3 puan arzusu ile sahada oldukça istekli olduğunu belirtti.

Maç Sonrası Değerlendirme

Basın toplantısında konuşan Sütlü, "Burak hocayla birlikte farklı bir oyun felsefesi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla topa sahip olup, hücumda daha etkili bir takım olmayı hedefliyoruz. Son haftalarda bunu puanlarla desteklemek zor oldu fakat bu maçın bizim için önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi ve bu arzu, maçta yansımalarını buldu." dedi.

Alanyaspor'un Stratejisi

Sütlü, Alanyaspor'un maç boyunca yüksek toplarla etkili olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kalemizi gole kapatmaya çalıştık. Önceki dönemlerde kolay yediğimiz golleri, birlikte oynayarak azalttık. Bu alanı geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kalabalık bir savunma sergileyip, hem oynayanların hem de sonradan oyuna girenlerin katkılarıyla istediğimiz sonucu aldık. Ancak, gole dönüştüremediğimiz fırsatlar da vardı. Bu konudaki hazırlıklarımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

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