Kasımpaşa Beşiktaş'ı 3-1 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'de Şok Sonuç

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, ev sahibi olduğu karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 54. dakikasında Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktada, Fall'ın yerden pasını kontrol eden Winck, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Winck’in sert şutuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada konuk takım, önemli bir fırsatı değerlendirerek öne geçti. Masuaku’nun hatası sonrasında topu kapan Fall, sağ kanattan ortasını yaptı. Aytaç Kara’nın önünde kalan topla mükemmel bir vuruş yapan oyuncu, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını sağladı: 1-2.

88. dakikada Kasımpaşa üçüncü golünü buldu. Lacivert-beyazlı takım, ani bir atakla rakip yarı sahaya hızla geçti. Winck’in sağdan ortasında, Fall bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.

Kasımpaşa, ikinci yarıda attığı gollerle önemli bir galibiyet elde etti.