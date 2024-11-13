Kasımpaşa'da Hakan Keleş Dönemi Resmen Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'i atadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam ile sözleşme imzalandı.

Geçmiş Sezonun Etkileri

Kasımpaşa, ligin 11. haftasında Beşiktaş karşısında elde edilen 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 12 haftada topladığı 14 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktör Hakan Keleş’in, Kasımpaşa'nın performansını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.