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Kasımpaşa'da Hakan Keleş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 00:36
Kasımpaşa'da Hakan Keleş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile Yollar Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz," ifadelerine yer verildi.

Lig Performansı ve Son Durum

Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4'lük skorla mağlup ederek, ligde 25 puan ile averajla 12. sırada yer alıyor. Bu maç sonrasında teknik direktör değişikliğinin yapılması, kulübün geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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