Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar

Kasımpaşa-Fenerbahçe Maç Notları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncularda biri zorunlu iki değişiklik yaptı.

Önemli Değişiklikler

Kasımpaşa karşısında takımın kalecisi olarak Dominik Livakovic tercih edildi. Savunmada ise Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde dörtlüsü görev aldı. Orta ikiliyi İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oluşturdu. Kanatlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin, forvet arkasında Sebastin Szymanski ve ileri uçta Youssef En-Nesyri yer aldı.

Kadroda Olmayanlar

Fenerbahçe, bu maçta 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yanı sıra yeni transfer Filip Kostic de oyuna katılamadı. Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent ise teknik ekip tercihi doğrultusunda kadroda yer almadı.

Edin Dzeko ve Rodrigo Becao

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez yedek soyundu. Koç'un tercih ettiği Youssef En-Nesyri ileri uçta şans buldu. Ayrıca Rodrigo Becao, 2 maç aradan sonra ilk 11'de forma giymek için sahaya çıktı.

Yeni Transferler ve Altyapı Oyuncusu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa kadrosunda yer aldı fakat maçta yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertli takım, altyapı oyuncusu 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i de kadroya dahil etti.

Taraftar Desteği ve Yönetim Tam Kadro

Fenerbahçeli taraftarlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki deplasman tribününü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Ali Koç liderliğinde maça tam kadro katıldı. Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç da maç öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.