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Kasımpaşa'nın Galatasaray ile 3-3 Beraberliği: Barış Kanbak Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa'nın Galatasaray ile oynadığı 3-3'lük maç sonrası Barış Kanbak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:18
Kasımpaşa'nın Galatasaray ile 3-3 Beraberliği: Barış Kanbak Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa'nın Galatasaray İle Beraberliği

Lacivert-beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Trendyol Süper Lig'deki 7. hafta mücadelesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Galatasaray ile oynadıkları 3-3'lük beraberliğin ardından basın toplantısına katılan Kanbak, yüksek tempoyla puan aldıklarını ifade etti.

Maçın İkinci Yarısındaki Performans

Kasımpaşa'nın maçın ikinci yarısında daha etkili olduğunu belirten Kanbak, "İlk yarıda hem defansif hem de ofansif planımızı istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Rakip, iki santrforla başladığı için eşleşmelerimizde zorluk yaşadık," dedi.

Önemli Anlar ve Hakem Değerlendirmesi

Maçın 44. dakikasındaki golün büyük önem taşıdığını vurgulayan Barış Kanbak, "Galatasaray deplasmanında devreyi 3-1 geçmek, 3-0 ile gitmekten çok daha kritik. Bu gol, bizde bir umut yarattı. Oyunu son ana kadar tempolu tutmaya çalıştık," şeklinde konuştu.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın performansını da değerlendiren Kanbak, "Önceden gözlemlediğimiz daha kötü hakem yönetimleri vardı. Bugün hakemlik açısından olumsuz bir şey yaşamadık. Kazandığımız penaltı ise yoruma açık bir pozisyondu," diyerek hakemle ilgili görüşlerini paylaştı.

Sonuç olarak, Kasımpaşa'nın Galatasaray karşısında gösterdiği performans ve attıkları goller, seyir zevki yüksek bir maç izlenimi yarattı.

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Kasımpaşa'nın Galatasaray ile 3-3 Beraberliği: Barış Kanbak Açıklamalarda Bulundu

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