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Kasımpaşa'nın Sözleri: Beşiktaş Maçında Başarı

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:48
Kasımpaşa'nın Sözleri: Beşiktaş Maçında Başarı

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1'lik sonuçla mağlup etti. Maç sonunda Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, bu zaferin arkasındaki hazırlıkları ve mücadelelerini aktardı.

İlk Yarı Dengeli, İkinci Yarıda Fark Yaratıldı

Aytaç Kara, maçı değerlendirdiği açıklamalarda, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş, iyi bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Hafta içi bu maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı dengeli geçse de ikinci yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi başardık. Sonuç olarak kazanan taraf olduk. Mücadele eden takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

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