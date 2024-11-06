Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kayıpları

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, bu kararın karşılıklı anlaşma ile alındığı belirtildi.

Açıklama ve Teşekkür Mesajı

Kasımpaşa Kulübü, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teknik sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu durum, Kasımpaşa camiasında yeni bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Kulüp, gelecek hedefleri doğrultusunda yeni bir teknik ekip oluşturma arayışında olabilir.