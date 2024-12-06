Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: '1 Puan da İyi'

Kasımpaşa'nın Başarılı Çıkışı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir puan elde eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maç Öncesi Beklentiler

Keleş, karşılaşma öncesinde Trabzonspor'u coşkulu beklediklerini ve bunun maçın başlama anında kendisini gösterdiğini belirtti. İlk 30 dakikada istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Keleş, "Zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ardından dengeyi kurarak istediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık ve devreyi önde tamamladık." dedi.

İkinci Yarıda Rakip Baskısı

İkinci yarıda rakiplerinin oyuncu değişiklikleriyle kendilerine baskı yapmasını beklediklerini belirten Keleş, "Oyunu çevirebileceğimiz pozisyonlar bulduk, fakat rakibe de pozisyonlar verdik. Maçın beraberlikle bitebileceğini düşündüm ancak beraberliğin komik bir penaltı ile olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Beraberlik ve Moral Düşüşü

Keleş, "Merak ettiğim noktalardan biri, burada bize böyle bir penaltı verilip verilmeyeceğiydi. Penaltıdan iki dakika sonra yediğimiz golle moral motivasyonumuz düştü. Değişikliklerle oyunu çevirmek istedik ve son dakikada bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kazanmak için buraya gelmiştik ve kazanabilirdik fakat en azından 1 puan da bizim için anlamlı bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa, bu sonuçla deplasmanlarda iyi performans sergilemeye devam ederek mağlup olmadan sahadan ayrıldı.