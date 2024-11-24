Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'Her Puana Değer Vermeliyiz'

Kasımpaşa, Sivasspor ile Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, her puanın ligde önemli olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın hemen ardından 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve karşılaşmanın zorlu koşullarından bahsetti.

Kar Yağışı ve Oyuncuların Sağlığı

Keleş, kar yağışı altında oynamanın zorluklarına dikkat çekerek, "Karşılaşmanın seyir zevki ve oyuncuların sağlığı açısından daha uygun bir havada oynanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Oyun İstatistikleri ve Hedefler

İstatistiklere dayanarak oyunda üstün olduğunu iddia eden Keleş, "Rakibe pozisyonlar verdik, kazanmak istiyorduk. Deplasmanlardaki yenilmezlik serimiz sürüyor. İçeride ise galibiyet alamadık. Bu yüzden buradan alınan puan bizim için değerli. Ligde alınan her puan çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Bu süreçte oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Keleş, "Bugün saha ve zemin buna müsaade etmedi ama gelecekte daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas'a Özel Bir Bağ

Ayrıca, ilk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'da yaşadığını hatırlatan Keleş, Sivas'ın kendisi için özel bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.